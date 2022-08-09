А теперь время криминальных новостей. Передаю слово Любови Клюквиной. Впереди Дежурная часть.
<a href="https://33live.ru/novosti/09-08-2022-vesti-dezhurnaya-chast-samye-gromkie-proisshestviya-vo-vladimirskoj-oblasti-za-nedelyu.html" target="_blank">Вести Дежурная часть: самые громкие происшествия во Владимирской области за неделю</a> - А теперь время криминальных новостей. Передаю слово Любови Клюквиной. Впереди Дежурная часть.
[url=https://33live.ru/novosti/09-08-2022-vesti-dezhurnaya-chast-samye-gromkie-proisshestviya-vo-vladimirskoj-oblasti-za-nedelyu.html]Вести Дежурная часть: самые громкие происшествия во Владимирской области за неделю[/url] - А теперь время криминальных новостей. Передаю слово Любови Клюквиной. Впереди Дежурная часть.