Горожане намерены обратиться в прокуратуру.

Во Владимире большинство жителей улицы Парижской коммуны выступило против переименования квартала в честь погибшего на Украине генерала Романа Кутузова. В городе состоялась встреча сторонников смены названия, представителей горадминистрации и самих владимирцев.Напомним, что в конце июля горсовет о переименовании. Однако часть горожан считает, что в честь Героя России лучше назвать другую территорию. По словам собственников домов, они уже начали получать приглашения на переоформление документов. Несогласные собрались в воскресенье, 8 августа, возле школы №9.Если опустить получасовые крики, упрёки и оскорбления, то стороны так и не разобрались сколько владельцев домов ранее подписалось «за», а сколько «против». Собравшиеся объявили ещё одно голосование. Большинство присутствующих подняли руки «против». В результате активисты решили обратиться в прокуратуру, которая проверит законность процедуры переименования.