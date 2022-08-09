Поисковики Владимирского областного поискового объединения «Часовые Памяти» отправились в очередную...

Поисковики Владимирского областного поискового объединения «Часовые Памяти» отправились в очередную экспедицию в Смоленскую область, сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.С 9 по 20 августа активисты примут участие в Международной учебно-тренировочной вахте Памяти, которая пройдет под городом Ельня. Экспедиция организована на средства гранта, предоставленного Фондом Президентских Грантов на реализацию проекта #ДорогамиПамяти.Фото https://t.me/region33vladimir