Во Владимире сегодня прошёл традиционный сбор труппы владимирского академического театра. О планах...

Во Владимире сегодня прошёл традиционный сбор труппы владимирского академического театра. О планах на 174-ый сезон говорили в "Доме офицеров".В здании драмтеатра начались масштабные ремонтные работы, закрыта и "малая сцена". Но спектакли будут проходить в дружественных локациях: в областном и городском дворцах культуры, в филармонии и в центре культуры и искусства на Соборной. В последнем будут идти и репетиции. Первой премьерой- в октябре- станет постановка по мотивам исторического романа Александра Пушкина "Арап Петра Великого". Сезон артисты откроют тридцатого сентября спектаклем "Доходное место", с которым зрители уже знакомы.Борис Гунин, директор владимирского академического театра драмы:- У нас очень интересный постановочный план. Выпуск наших премьер. У нас интересные гастроли в сентябре в Смоленске и Витебске. У нас очень много приглашений на различные международные фестивали, которые проходят в России. Так что сезон будет насыщенным, интересным и непростым