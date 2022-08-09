Привлечение новых инвестиций - одна из задач промышленного курса главы области Александра Авдеева....

Привлечение новых инвестиций - одна из задач промышленного курса главы области Александра Авдеева. На первый план выходит и межрегиональная кооперация. Ей посвятили стратегическую сессию в Доброграде. Слово- Марии Платанюк.Обмен опытом, укрепление межрегионального сотрудничества, привлечение инвесторов. Новая экономическая реальность открывает новые возможности. На стратегической сессии наводят прочные экономические мосты между Владимирской и Тульской областями. Это ответный визит тульских коллег.Александр Шаламов, заместитель председателя Правительства Тульской области:- Регионы России не являются конкурентами между собой, они являются надёжными партнёрами. И наша задача- найти эти точки соприкосновения, чтобы наше партнёрство было более эффективным. Не было размытым. а было нацелено на реализацию конкретных проектов.От разработки идей по разным отраслям до их презентации. Задача - создать новые предприятия и дополнительные рабочие места, выстроить эффективные цепочки кооперации, работать на импортозамещение. Такова цель промышленной политики главы Владимирской области Александра Авдеева.Александр Ремига, врио первого заместителя губернатора Владимирской области:- Александр Александрович Авдеев поставил задачу - поменять подходы с точки зрения обеспечения кадрами экономики Владимирской области. Сейчас это основной ключевой вопрос от любой формы бизнеса независимо от величины. Работа уже проводится практически 8 месяцев.Владимирская и Тульская области - динамично развивающиеся регионы ЦФО. Траектория- современные подходы в разных сферах. От биотехнологий до агрокомплекса.Вячеслав Картухин, координатор региональной инициативной группы по поддержке врио губернатора Александра Авдеева:- Видим на сегодняшний день чёткую задачу команды Александра Авдеева по формированию рывка в плане развития промышленности Владимирской области, для этого у нас всё необходимое есть, прежде всего те предприятия, тот огромный исторический опыт.Иван Аксёнов, президент Торгово- промышленной Палаты Владимирской области:- Формирование комфортной среды внутри предприятий выходит на первый план. Ещё углубим взаимодействие между регионами по тем направлениям, где можем быть полезны друг другу, где можем замещать друг друга.Сегодня важно укрепить на рынке труда и позиции работодателей. Над этим тоже работает 33-ий регион.Мария Платанюк, "Вести-Владимир".