Команда расположилась на последнем месте.

Владимирское «Торпедо» проиграло четвёртый матч подряд на старте нового сезона. В последнем туре выездной разгром чёрно-белым учинил ивановский «Текстильщик». В воротах наших земляков побывало четыре безответных мяча.Интересно, что комментировали матч спортивный журналист Константин Генич и легенда российского футбола Александр Мостовой. Их пригласили на игру в день 85-летия ивановского клуба. В результате каждом тайме хозяева забили по два гола.После четырёх стартовых туров торпедовцы замыкают турнирную таблицу с разницей мячей 2-13. Впереди у команды гостевая встреча с соседом по таблице клубом «Знамя» из Подмосковья.