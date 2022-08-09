На фигуранта завели уголовное дело. Парня отпустили под подписку о невыезде. Все деньги он пообещал вернуть.

Во Владимире 27-летний молодой человек украл у родственницы 50 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УМВД.Обнаружив пропажу, женщина написала заявление в полицию. Оперативники задержали подозреваемого, который «раскололся» во время допроса. Он воспользовался телефоном пострадавшей и перевёл себе вышеуказанную сумму. Деньги злоумышленник потратил на личные нужны.На фигуранта завели уголовное дело. Парня отпустили под подписку о невыезде. Все деньги он пообещал вернуть.