Напомним, что по факту нападения на сотрудников ДПС возбуждено уголовное дело.

Житель Покрова признан виновным в неповиновении сотруднику полиции. Как сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда, его арестовали на пять суток.Напомним, что А сегодня, 9 августа, 23- летнего гражданина, который после составления протокола об административном правонарушении выбежал из патрульного автомобиля и , выражался нецензурной бранью, демонстративно размахивал руками и хватал сотрудника МВД за обмундирование арестовали.На суде дебошир признал свою вино, а в содеянном раскаялся.«Он признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.19.3 КоАП РФ», - уточнили в Октябрьском райсуде.Следующие пять суток он проведёт за решёткой.