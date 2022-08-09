Системы НМГ приобретались родителями за собственный счёт.

Прокуратура Владимира через суд требует обеспечить детей-инвалидов льготными медицинскими изделиями. Подробностями дела поделились в пресс-службе ведомства.В ходе проверки, состоявшейся в мае, выяснилось, что юный пациент с диагнозом «сахарный диабет первого типа», нуждается в непрерывном мониторинге уровня глюкозы. Процедура необходима для снижения гликированного гемоглобина (HвA1c), вариабельности гликемии, частоты гипогликемии. Для этого ему требуется система непрерывного мониторинга (НМГ). При этом с 2020 года системы НМГ покупались родителями за счет личных средств.Прокурор города обратился в Октябрьский районный суд с требованием обязать департамент здравоохранения обеспечить больного медоборудованием. Иск удовлетворён, но решение пока не вступило в законную силу.