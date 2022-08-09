Стадион «Прометей» в Загородном парке разрушается. Об этом забили тревогу ветераны-пожарные. Комплекс предназначен для соревнований и тренировок по пожарно-спасательному спорту. Есть

Стадион «Прометей» в Загородном парке разрушается. Об этом забили тревогу ветераны-пожарные. Комплекс предназначен для соревнований и тренировок по пожарно-спасательному спорту. Есть учебная башня. Она выгодно расположена в стороне. Беговая дорожка остается свободной. Это позволяет проводить состязания сразу по нескольким дисциплинам. Однако башня с каждым годом ветшает, трибуны без кресел, заниматься бегом неудобно. Пожарные считают, что