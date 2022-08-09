Сотрудница восстановлена. В её пользу взыскана заработная плата за время вынужденного прогула - 80 тысяч рублей, а также компенсация морального вреда.

Во Владимире восстановили на работе незаконно уволенного воспитателя детского инфекционного отделения больницы. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры.В начале 2022 года руководитель медучреждения подписала приказ о сокращении штата работников. Однако при расторжении трудового договора с женщиной ей не предложили все вакантные места, имеющиеся в организации. Она обратилась в надзорное ведомство. Прокурор подал иск и выиграл суд.«Сотрудница восстановлена. В её пользу взыскана заработная плата за время вынужденного прогула - 80 тысяч рублей, а также компенсация морального вреда», - резюмировали в прокуратуре.