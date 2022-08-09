Во Владимире прокуратура провела проверку соблюдения жилищного законодательства. Известно, что...

Во Владимире прокуратура провела проверку соблюдения жилищного законодательства.Известно, что между администрацией города и ООО СЗ «СтройКом» заключен договор о развитии застроенной территории, согласно которому последнему предоставлены земельные участки для целей строительства без торгов, на застройщика возложена обязанность предоставить в муниципальную собственность благоустроенные жилые помещения. Организация свои обязательства по передаче муниципалитету 53 жилых помещений в предусмотренный договором срок не исполнила.При этом застройщиком возведено 4 многоквартирных дома, все находящиеся в них квартиры реализованы в пользу третьих лиц.Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области, размер нанесенного ущерба составил более 90 миллионов рублей. В собственность муниципалитета передано лишь 3 жилых помещения.Прокурор направил материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации, повлекшее тяжкие последствия).Ход расследования контролируется городской прокуратурой.Фото https://www.pxfuel.com/