С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 153317 владимирцев.

Во Владимирской области на 9 августа выявлено 57 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 11 человек. Ещё 8 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 9 - в Гусь-Хрустальном, 6 - в Ковровском, 5 - в Кольчугинском, по 3 - в Петушинском, Меленковском и Юрьев-Польском, по 2 - в Александровском и Киржачском, по 1 - в Собинском, Камешковском, Вязниковском и Суздальском районах, а также в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 153317 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 41680 заболевших во Владимире, 18082 - в Ковровском районе и 16885 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.