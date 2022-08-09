Продолжается прием заявок на форум рабочей молодежи. До 30 августа нужно пройти регистрацию на...

Продолжается прием заявок на форум рабочей молодежи. До 30 августа нужно пройти регистрацию на сайте "Молодежь России" и заполнить все необходимые документы для участия.Одна из целей форума - популяризация рабочих профессий и технических специальностей. К участию приглашают и представителей студенческих сообществ, молодежных профсоюзов и молодых ученых. Участники программы будут разрабатывать проекты под управлением экспертов. Форум пройдет с 30 сентября по 2 октября в Нижегородской области. Он станет десятым по счету.