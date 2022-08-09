1 августа Селивановский райсуд постановил обвинительный приговор по уголовному делу в отношении...

1 августа Селивановский райсуд постановил обвинительный приговор по уголовному делу в отношении агронома ООО «Селивановское».Подсудимая нарушила правила техники безопасности и охраны труда на территории машинно-тракторного парка. Из-за чего 16 декабря 2021 года при падении полуприцепа ПС-7 был травмирован тракторист-машинист. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Владимирской области.От тяжёлой травмы грудной клетки, сопровождавшейся множественными переломами рёбер с массивным кровоизлиянием, мужчина скончался на месте происшествия.В судебном заседании подсудимая вину в совершении инкриминируемого преступления признала полностью, ходатайствовала о постановлении приговора в особом порядке судебного разбирательства.Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в соответствии со ст. 73 УК РФ в виде лишения свободы на 1 год условно с испытательным сроком 1 год.Приговор не вступил в законную силу.Фото https://www.pxfuel.com/