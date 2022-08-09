Показатель превысил прошлогодний на 102 тонны.

Владимирская область - лидер рейтинга по надою молока. Как сообщает департамент сельского хозяйства Владимирской области, только в августе суточное производство достигало 1244 тонны. Показатель превысил прошлогодний на 102 тонны.На каждого жителя 33-го региона приходится более 900 граммов ежедневно, что в четыре раза больше, чем производство на одного россиянина.Ежедневный надой на одну корову составляет более 25 кг. В 2021 году оказалось на 2 кг меньше.