Во Владимирской области выявили 57 случаев заражения коронавирусом за сутки на 9 августа. Днем ранее было 60. В больницу госпитализировали 19 человек, накануне с тяжелой формой заболевания в

Во Владимирской области выявили 57 случаев заражения коронавирусом за сутки на 9 августа. Днем ранее было 60. В больницу госпитализировали 19 человек, накануне с тяжелой формой заболевания в больницы обратились 2 человека. Всего лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 153 317. В лидерах по заражениям Владимир с 11 заболевшими за сутки. На