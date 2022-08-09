С 5 августа скоростной поезд № 63/64 начал курсировать между Самарой и Санкт-Петербургом. Время в пути составит 20 часов 50 минут. Во Владимирской области предусмотрено две остановки – в

С 5 августа скоростной поезд № 63/64 начал курсировать между Самарой и Санкт-Петербургом. Время в пути составит 20 часов 50 минут. Во Владимирской области предусмотрено две остановки – в Коврове и Владимире. Из Самары поезд отправляется по нечетным датам и прибывает в Санкт-Петербург в тот же день, в 21:10. В обратном направлении скоростной поезд выезжает