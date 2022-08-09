С 5 августа скоростной поезд № 63/64 начал курсировать между Самарой и Санкт-Петербургом. Время в пути составит 20 часов 50 минут. Во Владимирской области предусмотрено две остановки – в
<a href="https://33live.ru/novosti/09-08-2022-vo-vladimirskoj-oblasti-zapustili-novye-skorostnye-poezda-do-sankt-peterburga.html" target="_blank">Во Владимирской области запустили новые скоростные поезда до Санкт-Петербурга</a> - С 5 августа скоростной поезд № 63/64 начал курсировать между Самарой и Санкт-Петербургом. Время в пути составит 20 часов 50 минут. Во Владимирской области предусмотрено две остановки – в
[url=https://33live.ru/novosti/09-08-2022-vo-vladimirskoj-oblasti-zapustili-novye-skorostnye-poezda-do-sankt-peterburga.html]Во Владимирской области запустили новые скоростные поезда до Санкт-Петербурга[/url] - С 5 августа скоростной поезд № 63/64 начал курсировать между Самарой и Санкт-Петербургом. Время в пути составит 20 часов 50 минут. Во Владимирской области предусмотрено две остановки – в