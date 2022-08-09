Отделение анестезиологии и реанимации Вязниковской районной больницы в августе получило новый...

Отделение анестезиологии и реанимации Вязниковской районной больницы в августе получило новый аппарат искусственной вентиляции лёгких «Dixion» для поддержания функции дыхания у тяжелобольных пациентов. Современное оборудование незаменимо для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией и другой патологией, когда требуется респираторная поддержка организма.Как сообщает главный врач Вязниковской районной больницы Светлана Максимова, высокотехнологичное оборудование поступило по программе модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение», новая техника дополнила парк аппаратов ИВЛ реанимационного отделения.По сообщению пресс-службы администрации Владимирской области, поставка современного медицинского оборудования в Вязниковскую районную больницу продолжится. Ожидается поступление цифрового рентген-аппарата и универсальных операционных столов с электрогидравлическим приводом.Глава региона Александр Авдеев отметил, что помимо поставки оборудования в рамках нацпроекта «Здравоохранения» запланированы строительство и капитальные ремонты объектов здравоохранения, а также поставка медицинского оборудования и автомобильной техники.Фото: пресс-служба администрации Владимирской области.