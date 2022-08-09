На очереди поступление цифрового рентген-аппарата, аппаратов для холтеровского мониторирования сердечной деятельности и универсальных операционных столов с электрогидравлическим приводом.

Вязниковскую районную больницу оснастили современным аппаратом ИВЛ. Об этом рассказали в департаменте здравоохранения.Отделение анестезиологии и реанимации получило новое медоборудование марки Dixion. Оно помогает больным, которым требуется респираторная поддержка, в том числе при лечении пациентов с коронавирусом.«Теперь у нас 8 аппаратов искусственной вентиляции лёгких. На очереди поступление цифрового рентген-аппарата, аппаратов для холтеровского мониторирования сердца и универсальных операционных столов с электрогидравлическим приводом», - рассказала главный врач медучреждения Светлана Максимова.Добавим, что в районе запланированы строительство и капитальные ремонты объектов здравоохранения, обновление автопарка. На станции Мстёра построят амбулаторию. В посёлке Никологоры начался ремонт поликлиники, в деревне Паустово – модернизируют амбулаторию, а в деревне Пески отремонтируют фельдшерско-акушерский пункт.