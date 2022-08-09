Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.

Житель Мурома приговорён к 9 годам колонии за убийство тёщи. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры.После смерти супруги, теща угрожала выселить зятя. Из-за жилищного вопроса между ними возникали ссоры.В ночь с 21 на 22 ноября прошлого года в ходе очередного конфликта мужчина задушил родственницу ремнём от сумки. Он украл принадлежавшую ей золотую цепочку и сдал украшение в ломбард.Суд приговорил душегуба к 9 годам тюрьмы. Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.