Жителя Мурома признали виновным в совершении убийства и кражи, сообщает пресс-служба прокуратуры...

Жителя Мурома признали виновным в совершении убийства и кражи, сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Прокуратура установила, что после смерти супруги осужденного, теща высказывала намерения о снятии его с регистрационного учета по месту жительства. По этой причине между ними возникали конфликты.В ночь с 21 на 22 ноября 2021 года мужчина в ходе очередного конфликта удушил бывшую тещу ремнем от сумки. После этого он похитил принадлежавшую погибшей золотую цепочку, которая слетела с шеи последней, и в последующем сдал ее в ломбард.Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.Приговор в законную силу не вступил.Фото https://www.pxfuel.com/