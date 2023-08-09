20 бойцов из Владимирской области отправилась на службу по контракту в зону СВО. Новая группа...

20 бойцов из Владимирской области отправилась на службу по контракту в зону СВО.Новая группа бойцов из Владимирской области - 20 человек отправилась на службу по контракту в зону СВО.Во Владимире, на площади, возле дома культуры прошла торжественная отправка. Среди тех, кто сделал непростой выбор, люди разных профессий, но их всех объединяет одно - любовь к Родине. Число желающих отправится на фронт добровольцем все растет, в связи с этим в регионе открыты уже 3 пункта отбора военнослужащих.Елена Янина, заместитель министра образования и молодежной политики Владимирской области:- Чувство глубокой гордости и благодарности за этот осознанный, сложный, не простой выбор, за то, что они готовы идти вперед, защищая нас, защищая свои родные семьи и близких. За их мужество, за их спокойствие, серьезность и твердую веру, что все обязательно будет хорошо и обязательно победим.