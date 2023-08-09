8 августа во Владимире произошло сразу два серьёзных пожара. Первый — в многоквартирном доме на...

8 августа во Владимире произошло сразу два серьёзных пожара.Первый — в многоквартирном доме на улице Соколова-Соколенка (дом №4). Сообщение о пожаре поступило в 13:15 в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Владимирской области.На момент прибытия подразделений наблюдался густой дым с балкона 6-го этажа.Сотрудниками МЧС было сформировано 1 звено газодымозащитной службы для разведки и тушения пожара.Региональная пресс-служба уточняет, что на месте было спасено 12 человек, из них 2 детей.Пожарные оперативно ликвидировали горение на площади 6 квадратных метров. Но, увы, сгорела внутренняя отделка и имущество балкона. Далее, к счастью, огонь не распространился.Для ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники и 16 человек. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Второй пожар во Владимире произошёл в ночное время — на улице Белякова (дом №4).Сообщение о возгорании поступило, как сообщает региональная пресс-служба МЧС, в 22:57. Пламя охватило частный жилой дом.По прибытии пожарных подразделений наблюдалось открытое горение одноэтажного деревянного двухквартирного дома.Предварительная площадь пожара 100 квадратных метров.К ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники и 15 человек личного состава.Информации о погибших и пострадавших нет.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: в случае пожара необходимо звонить по телефонам «01» или «101».Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области