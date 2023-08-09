Скандал с пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым вышел на новый уровень.

Скандал с пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым вышел на новый уровень.Адвокат певицы Славы, Любови Успенской и некоторых других пострадавших от рук врача Елена Сенина рассказала, что подала 28 заявлений в различные инстанции. У юриста и его подопечных есть подозрения, что Тимур Хайдаров вел "серую" бухгалтерию.По словам адвоката, количество операций, которые хирург проводил в день, можно узнать из открытых источником, там же есть сведения о примерной сумме за услуги. Исходя из этого, можно сделать вывод о доходности клиники, в которой работает Тимур Хайдаров. Но, по словам Елены Сениной, которые приводит , в налоговых документах отражена сумма, которая совершенно не соотносится с тем, что пациенты получали на руки памятку с просьбой вносить оплату наличными.Таким образом юрист намекнула на налоговые махинации хирурга Хайдарова. Правда, по словам Елены Сениной, делать какие-либо выводы пока рано. Она отметила, что во всем предстоит разобраться компетентным органам.Правда, проверки могут затянуться на месяцы и даже годы. Дело в том, что необходимо провести ряд экспертиз и дождаться вывода экспертов.Напомним, отправной точкой скандала стали "Сторис" певицы Славы в запрещенной социальной сети, в которых она рассказала об испорченной груди после обращения к пластическому хирургу Тимуру Хайдарову. Позднее к артистке присоединилась Любовь Успенская и еще несколько десятков пострадавших.