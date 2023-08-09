Несколько лет назад Ученым советом музея-заповедника «Александровская слобода» было принято решение профессионально поновить и отреставрировать предметы, экспонируемые на постоянных экспозициях.

Несколько лет назад Ученым советом музея-заповедника «Александровская слобода» было принято решение профессионально поновить и отреставрировать предметы, экспонируемые на постоянных экспозициях. Работа эта сложная, долгая и весьма дорогая. Тем не менее, она идет успешно, в результате чего средневековые раритеты буквально преображаются.Так, недавно братина с особой историей вышла из-под умелых рук реставратора высшей категории В.Ю. Астафьева. Она относится к редким именным экземплярам и когда-то принадлежала царице Марии Ильиничне Милославской, первой жене царя Алексея Михайловича. Об этом свидетельствует надпись на венце в трех клеймах-лентах: «ГОСУДАРЫНИ ЦАРИЦЫ И ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ МАРИИ ИЛЬИНИЧНЫ».Мария Ильинична благодетельствовала Успенской обители, разместившейся на царском месте в стенах бывшего Государева двора в Александровской слободе. Она неоднократно посещала монастырь, покровительствовала ему и финансировала. Один из древних приделов царицыной церкви был переосвящен в честь покровительницы Марии Ильиничны – Марии Египетской. В 1698 г сюда по распоряжению Петра I была сослана ее дочь – Марфа Алексеевна. Среди предметов, принадлежавших царевне, была и серебряная братина матери.Серебряная братина была в числе первых драгоценных предметов, поступивших в 1920 году во вновь образованный музей в г. Александрове от комиссии Главмузея (Главного комитета по делам музеев и охране памятников искусства и старины Народного Комиссариата по Просвещению РСФСР).Как рассказала хранитель коллекций музея Вера Пасторова: «Братина – это вместительный сосуд, который наполнялся некими алкогольными напитками и передавался по кругу, чтобы каждый из присутствующих на пиру мог из него пригубить, приобщиться к братству. Историки считают, что по примеру греческих монашеских общин в древних русских монастырях на праздничных трапезах было принято пить заздравные чаши. Вполне возможно, что для этого также использовались братины. Первые письменные упоминания о подобных сосудах можно найти в источниках XVI века, но наиболее многочисленными стали уцелевшие братины XVII века».Сияющая братина уже вернулась в экспозицию «Александровская слобода XVII-XVIIIвв. Дворцовая вотчина Романовых».