Больше 12 часов сотрудники МЧС боролись с мощным пожаром в Ковровском районе, Только сегодня утром...

Больше 12 часов сотрудники МЧС боролись с мощным пожаром в Ковровском районе,Только сегодня утром сотрудникам МЧС удалось ликвидировать последствия крупного пожара в Ковровском районе. Накануне в поселке Гигант загорелся цех по производству акриловых ванн.Огнеборцы работали в тяжелейших условиях без перерыва - всю ночь. В своем телеграм-канале региональное управление поделилось этим видео. Неравнодушные жители поселка несут спасателям воду и продукты.Напомню, площадь пожара составила четыре тысячи квадратов. Горели производственные и складские помещения.