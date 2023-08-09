Бывшего сотрудника исправительной колонии по Владимирской области обвиняют в разглашении...

Бывшего сотрудника исправительной колонии по Владимирской области обвиняют в разглашении гостайныУправлением ФСБ России по Владимирской области выявлена и задокументирована противоправная деятельность бывшего сотрудника Исправительной колония №7 по Владимирской области. Он обвиняется в разглашении государственной тайны.Следствием установлено, что обвиняемый разгласил сведения, имеющие гриф «совершенно секретно». При расследовании стало известно, что признаки государственной измены и шпионажа в действиях сотрудника отсутствовали.В августе 2023 года в отношении фигуранта СО УФСБ России по Владимирской области возбуждено уголовное дело. Со службы сотрудник уволен.Наказание может составлять до четырех лет лишения свободы.Фото pxfuel.com