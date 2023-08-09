Что чаще всего является причиной смертности во Владимирской области? Именно алкоголь всё чаще...

Что чаще всего является причиной смертности во Владимирской области?Именно алкоголь всё чаще становится причиной смертности во Владимирской области. Токсикологический мониторинг за первое полугодие 23-его года провёл региональный Роспотребнадзор.В полтора раза увеличилось количество экстренных извещений о случаях острых отравлений. Всего их 192. Выросло и количество отравлений с летальным исходом. С 86 до 128. И чаще всего жертвами становятся мужчины. Больше всего случаев алкогольной интоксикации по итогам полугода в Гусь-Хрустальном районе, Владимире и Коврове, а также Ковровском районе.