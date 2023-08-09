Смотрите в дайджесте:– В МЧС области рассказали, как местные поддерживали пожарных, тушивших производство в Ковровском районе– Во Владимирской области благоустроят 105 дворов и 32

Смотрите в дайджесте:– В МЧС области рассказали, как местные поддерживали пожарных, тушивших производство в Ковровском районе– Во Владимирской области благоустроят 105 дворов и 32 общественных места– Сроки открытия новой школы в Коврове сдвигаются– Владимирская легкоатлетка Вероника Бахирева завоевала вторую награду на играх стран СНГ в Белоруссии