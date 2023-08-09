Жителей ждет большой концерт и праздничный фейерверк

Городские гулянья пройдут во Владимире в честь дня города 2 и 3 сентября. Постановление размещено на сайте городской мэрии.Торжественное открытие празднований состоится в полдень 2 сентября на Соборной площади. Там же в 18:00 начнется большой концерт, который соберет лучшие коллективы Владимира и приглашенных звезд. А в 22:00 жителей и гостей города ждет праздничный фейерверк. Кроме того, запланировано множество мероприятий по всему городу. 3 сентября праздник продолжится.Но не стоит забывать, что в преддверии Дня города владимирцев ждет множество мероприятий, среди которых исторические танцы и бал XV века в «Патриаршем саду», праздник-ярмарка в парке «Загородный», концерты и многое другое.Отмечается, что из-за мероприятий 2 сентября будет частично ограничено движение транспорта по улицам Дворянской, Большой Московской и от улицы Студёная Гора до площади Фрунзе.