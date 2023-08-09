Где во Владимире находится пункт приёма гуманитарной помощи для наших бойцов? Регион продолжает...

Где во Владимире находится пункт приёма гуманитарной помощи для наших бойцов?Регион продолжает формировать гуманитарные грузы для наших земляков на передовой. В работу, которую активно ведут правительство области, Народный фронт, активно включены общественные организации, волонтёры.Одна из точек сбора всего, что необходимо нашим бойцам- штаб благотворительного фонда "Близкие люди". Во Владимире он находится по адресу: 1-ая Пионерская, 92. В фонде отмечают: гуманитарная миссия объединила всех жителей региона. Помогают фронту все: от предпринимателей до школьников.