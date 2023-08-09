Череда неожиданных смертей обрушилась на отечественный шоу-бизнес. В начале августа скончались уже три великие актрисы: Ирина Мирошниченко, Юлия Борисова и Вера Васильева.

Череда неожиданных смертей обрушилась на отечественный шоу-бизнес. В начале августа скончались уже три великие актрисы: Ирина Мирошниченко, Юлия Борисова и Вера Васильева.Утром 9 августа поступило печальное известие. Страна потеряла еще одну легенду, народную артистку СССР и невероятной красоты женщину, которую искренне полюбил народ. Умерла Вера Васильева, звезда советского кино, сыгравшая в фильмах "Сказание о земле Сибирской", "Чук и Гек", "Свадьба с приданым".Зритель хорошо помнит и сценическое творчество актрисы. На счету звезды десятки ролей, которые она блестяще продемонстировала в Театре Сатиры. Представители учреждения объявили информацию о смерти знаменитости на официальном сайте. Вера Васильева прожила почти целый век — в сентябре 2023 года ей могло бы исполниться 98 лет.