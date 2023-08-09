Житель Юрьев-Польского района поехал в лес за грибами, а обнаружил мешки с деньгами и разбросанные по земле купюры.

Житель Юрьев-Польского района поехал в лес за грибами, а обнаружил мешки с деньгами и разбросанные по земле купюры. Об этом сообщили журналисты портала «ПроГород».Рубли оказались советского образца. Часть денег сгнила, однако остальные были в хорошем состоянии. Похоже, что сюда в своё время свозили вышедшие из обращения банкноты.Советские деньги решили не жечь, чтобы не загрязнять атмосферу. Купюры содержали тяжёлые металлы, и поэтому их решили захоронить в пустых ракетных шахтах. В 90-е годы люди в поисках металла вскрыли эти хранилища, и старые банкноты оказались на поверхности. Такое предположение делают коллеги.