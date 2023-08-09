Губернатор Владимирской области Александр Авдеев помог семье из Мариуполя вернуться в родной...

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев помог семье из Мариуполя вернуться в родной городВоссоединиться большой семье Вениченко из Мариуполя помог губернатор Александр Авдеев помог. Временный дом вынужденные переселенцы обрели во Владимирской области. И вот, спустя, время вернулись домой. Репортаж Марии Платанюк.Пункт назначения- родной российский Мариуполь. Анастасия Вениченко вместе с мужем и сыновьями пакует вещи. Сумок- несколько десятков. Больше года Вениченко жили в пункте временного размещения в Александрове. И вот, наконец, возвращаются на Донбасс.- Здесь одежда, постельное, самое необходимое, посуда. У нас же все сгорело, ничего не было. Работали всё покупали. И вот теперь едем домой.Большая семья покинула Мариуполь-город, который стал заложником украинских националистов-в марте 22-ого. После освобождения Мариуполя старшее поколение решило вернуться. Их дом, в отличие от крова дочери, уцелел частично. С родителями Анастасии Вениченко в Мариуполе недавно встретился губернатор Александр Авдеев. Вениченко попросили главу региона помочь воссоединиться с семьей. Дом ремонтируют, чтобы жить вместе с детьми и внуками.- Мы сейчас выясним, какой там объём материалов, сразу всё не сможем. Металлочерепица, доскиВениченко благодарны Владимирской области за помощь и поддержку.- Спасибо большое. Пожимают руки, обнимают губернатора.В Александрове Анастасия с супругом Николаем работали на заводе. Младший сын ходил в сад. Старший- в школу. Внимание и заботу в пунктах временного размещения находит каждый вынужденный переселенец.Анна Кузнецова, глава администрации Александровского района:- С марта прошлого года мы приняли 134 человека. У нас было развернуто 2 пункта временного размещения. Никто не остался в стороне.А сколько километров ехать? Тысячу триста по-моему.На родину мариупольцы Вениченко едут с комфортом. Для семьи губернатор Владимирской области Александр Авдеев организовал микроавтобус. В него загрузили и стройматериалы для крыши. И вещи, которыми обзавелись здесь.- Спасибо, ждём от вас вестей.Владимирская область для Вениченко стала родной. И расставались с ней со слезами. Долгий путь позади.Эти снимки - уже из Мариуполя. Вениченко-дома. И полны надежд. Мариуполь поднимается из руин. Строятся жилье, социальные объекты. Сегодня возрождаемый город-символ надежды на мирное и счастливое будущее Донбасса.Мария Платанюк "Вести-Владимир".