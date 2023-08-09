Какая система придет на смену большой котельной стекольного завода в Гусь-Хрустальном? Большая...

Какая система придет на смену большой котельной стекольного завода в Гусь-Хрустальном?Большая тепловая реновация продолжается в Гусь-Хрустальном. В новом отопительном сезоне город будут "согревать" четыре новых блочно-модульных котельных. Сейчас там идут активные работы по замене теплотрассы. Репортаж Дарьи Давыдовой.Самая большая в городе (а когда-то - в области) котельная стекольного завода имени Дзержинского. Огромная - не то слово. По "внутренностям" этой махины можно изучать историю промышленного теплоснабжения. Работая в четверть силы, этот "советский монстр" тянет километровые щупальца трубопроводов в жилые кварталы Гусь-Хрустального. Здесь, в темнице теплового пункта "на раздаче" дежурит Елена Верховых.- Вот сейчас давление в порядке. Оно нормальное. Так, если оно падает или повышается, то мы регулируем его там ручкой.Алексей Соколов, глава г. Гусь-Хрустальный:- Почему у нас такая очень неповоротливая, очень инерционная система теплоснабжения. То есть, если мы заканчиваем отопительный сезон, к примеру, с первого мая, а потом вдруг, бывает такое, начинаются какие-то майские заморозки, то мы эти котельные запустить обратно не можем. Каким-то простым нажатием кнопки, в течение одного дня, к сожалению, не получится.Сделать систему более гибкой и максимально надежной - цель так называемой тепловой реновации Гусь-Хрустального. Большая модернизация стала возможной благодаря поддержке федеральных, областных властей и лично губернатора Александра Авдеева. Флагманский проект стоимостью миллиард рублей предполагает запуск блочно-модульных котельных и строительство новых теплосетей.Виктор Тюлин, директор по развитию ООО "Владимиртеплогаз":- Уникальность проекта заключается в том, что в рамках действующего тарифа мы комплексно решаем целый ряд проблем. Выводим из эксплуатации старый, морально устаревший источник и соответственно вместо него максимально приближенно к населению ставим четыре новых БМК и 12 километров тепловых сетей.Котлы, горелки, насосы, теплообменники. Практически вся "начинка" безоператорных котельных - отечественного производства, рассказывает Борис Гладштейн. За работой системы следит автоматика.Борис Гладштейн, директор Гусь-Хрустального филиала ООО "Владимиртеплогаз":- Одна из самых современных технологических схем производства и передачи тепловой энергии. Вы понимаете, в сегодняшнее время, платя такие деньги, я думаю, что мы не настолько богаты, чтобы делать что-то такое, там, на пять, семь, десять лет. Поэтому тут подобрано оборудование, которое должно работать не менее двадцати лет, надежно.Ну, сколько они тут ну, месяц, наверное, делают уже.Демократично к рабочему беспорядку во дворе относятся жители улицы Демократической. В коммунальных раскопах - весь "Жилучасток". Подрядчик меняет трубопроводы разного, в том числе - магистрального - диаметров и, наконец, погружает теплотрассу в траншеи. Под окнами десятой школы должно стать чище и тише.Валентина Елашина, замдиректора школы №10 г. Гусь-Хрустальный:- И не будет этого безобразия. Здесь и бомжи, и дети, ну, хулиганят, сами понимаете. Мусорят, срывают обшивку с труб. То есть уже и теплоноситель снижается. И холодно от этого в школе. И вот если это сейчас в землю опустят, у нас и теплее в школе будет.Потеплеет в детской больнице Гусь-Хрустального, в палатах ЦРБ. Эффект от реновации так или иначе должны ощутить больше сорока тысяч жителей города.Дарья Давыдова. Илья Хлудов. "Вести-Владимир".