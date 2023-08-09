Под Александровом произошла серьёзная авария с двумя легковыми автомобилями. По предварительной информации дорожных полицейских, легковушки столкнулись лоб в лоб около деревни Дворики 8

Под Александровом произошла серьёзная авария с двумя легковыми автомобилями. По предварительной информации дорожных полицейских, легковушки столкнулись лоб в лоб около деревни Дворики 8 августа. Об этом стало известно после опубликованной записи с видеорегистратора в одном из местных пабликов. На кадре видно – удар в ВАЗ 14-й модели пришелся в правую переднюю часть, другого участника ДТП