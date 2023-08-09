До октября текущего года должен завершиться ремонт мостового перехода через реку Мжара в Суздале.

До октября текущего года должен завершиться ремонт мостового перехода через реку Мжара в Суздале. Восстановление объекта проводится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».Работы выполняются в соответствии с намеченным графиком. В настоящий момент специалисты устанавливают переходные плиты и укрепляют откосы сооружения. Скоро строители уложат гидроизоляцию на пешеходной зоне и покроют её асфальтобетоном.Проектом запланирована установка четырёх очистных сооружений. Также на мосту появятся водосливные трубы.«К установке готовы и орнаментированные перильные ограждения. Для освещения подходов к мосту и самого моста уже установлено 13 новых опор, на которые смонтируют светильники», - сообщает в ВК официальное сообщество нацпроекта «Безопасные качественные дороги» по Владимирской области.