Горожане смогут подать заявку на установку устройства в своем дворе.

Горожане смогут подать заявку на установку устройства в своем дворе.Столичный Департамент предпринимательства и инновационного развития и Агентство инноваций Москвы совместно с Главконтролемпредставят постаматы на Московском урбанистическом форуме . Посетителям дадут возможность подать заявку на установку устройства в своем дворе.В столице планируется установить до 10 тысяч постаматов, сообщил министр правительства Москвы, начальник Главконтроля Евгений Данчиков."В ближайшем будущем в московских постаматах можно будет получить документы — результат оказания государственных услуг, что, в свою очередь, сделает их доступнее для жителей, а взаимодействие с государством — еще проще", — рассказал он.Проект "Московский постамат" представят на площадке Московского урбанфорума в "Зарядье". Также гости мероприятия могут посмотреть выставку о достижениях столичного транспорта, принять участие в мастер-классах, спортивных мероприятиях и других событиях.Московский урбанистический форум продлится до 10 сентября. Площадки находятся в Гостином Дворе, парке "Зарядье", олимпийском комплексе "Лужники" и Центральном выставочном зале "Манеж".Расписание событий форума доступно на . Вход на большинство мероприятий свободный.