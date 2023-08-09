Очередная группа из более чем 20 жителей Владимирской области отбыла для прохождения военной службы по контракту.

Очередная группа из более чем 20 жителей Владимирской области отбыла для прохождения военной службы по контракту. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.Ряды Вооружённых Сил РФ пополнили представители разных профессий. Среди добровольцев есть медики, рабочие, водители... Так, тракторист из Камешкова планирует использовать в армейском подразделении свои навыки управления тяжёлой техникой, а также помогать ремонтировать боевые машины.Замминистра образования и молодежной политики Владимирской области Елена Янина сказала, что гордится защитниками Отечества и благодарит их за мужество, спокойствие и твёрдую веру в победу.