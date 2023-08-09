Набирающий популярность фестиваль аниме, в 16-й раз собрал в Коврове поклонников этого...

Набирающий популярность фестиваль аниме, в 16-й раз собрал в Коврове поклонников этого жанраКовров в 16-ый раз собрал любителей аниме со всей России. Поклонников этого жанра встречал дворец культуры и техники "Родина".Под его крышей собрались любители японской поп-культуры. Участники облачились в костюмы героев культовых компьютерных игр, японских и южнокорейских аниме и комиксов. В течение двух дней косплееры из разных городов центральной России демонстрировали свой талант, артистизм, искусство перевоплощения. Организаторы провели мастер-классы и фотосессии. Набирающий популярность фестиваль - возможность найти друзей по интересам. География и масштаб - шире с каждым годом.