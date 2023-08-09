Народные приметы на 10 августа. Почему день Прохора-Пармена считался праздником кузнецов 10...

Народные приметы на 10 августа. Почему день Прохора-Пармена считался праздником кузнецов10 августа 2023 года Православная церковь почитает память 7 апостолов, выбранных из 70 учеников Иисуса Христа. 12 главных апостолов созвали всех своих учеников и попросили их выбрать 7 человек, которые могли бы заботиться о создании уюта, заниматься бытовыми вопросами братства, раздавать милостыню нищим. В результате голосования были избраны Никанор, Стефан, Филипп, Тимон, Прохор, Пармен и Николай. В честь Пармена и Прохора установлен праздник в этот день.В народе говорили: «На Прохора и Пармена не затевай никакой мены». Считалось, что всё, что будет куплено 10 августа, долго не прослужит.Что можно делать в день Прохора и Пармена?День Прохора-Пармена считался праздником кузнецов. В этот день их поздравляли, угощали, благодарили за работу, щедро одаривали.Пожилые люди и дети отправлялись в лес по грибы. Важно, чтобы грибник находился в хорошем настроении, иначе вернётся домой с пустой корзиной. Также в лесу собирали ягоды. Первый собранный стакан ягод нужно было отдать в чужие руки, чтобы был хороший урожай.10 августа рекомендуется готовить блюда из картофеля: варить супы, делать картофельное пюре, жарить пирожки. По старым поверьям, для привлечения удачи сегодня нужно съесть грушу.Что нельзя делать в день Прохора и Пармена?В день Прохора нельзя что-либо отдавать, а также продавать и покупать, кроме продуктов питанияНельзя в долг давать — удача и благополучие начнут из дома уходить.Не разрешается на Прохора есть яблоки, но сегодня нужно съесть хотя бы одну грушу, чтобы ушли все неприятности.Не стоит работать кузнецам. Их старания пойдут насмарку. Сегодня принято людей этой профессии благодарить за их труд, а также выражать им уважение, как словами, так и подарками.Народные приметы на 10 августа 2023 годаЗвёзды сильно мерцают — к грозе.Утром небо тучами покрыто — возможна гроза.Вороны кричат — к ненастью.Грачи и галки ходят по земле — погода испортится.Облака высоко плывут — к тёплой погоде без осадков.Фото pxfuel.com