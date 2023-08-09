Открытия нового ФАПа ждут больше тысячи пациентов – жители поселка Дружба и еще четырех соседних населенных пунктов. Здание старого ФАПа обветшало. В марте этого года контракт на

Открытия нового ФАПа ждут больше тысячи пациентов – жители поселка Дружба и еще четырех соседних населенных пунктов. Здание старого ФАПа обветшало. В марте этого года контракт на возведение новой конструкции заключили с ООО «СК Город». Стоимость – более 4 миллионов рублей. На сегодняшний день подрядчик завершил работы по установке модуля, осталось облагородить территорию и получить