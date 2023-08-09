Порочные выходки актера спровоцировали громкий скандал. Алексей Панин заявил, что Филипп Киркоров не тот, за кого себя выдает.

Порочные выходки актера спровоцировали громкий скандал. Алексей Панин заявил, что Филипп Киркоров не тот, за кого себя выдает.Масштабное интервью в Испании, которое российский артист Алексей Панин дал журналистке Ксении Собчак, стало сенсацией из-за шокирующих деталей разговора. Эмигрировавший актер пофамильно назвал звезд отечественного шоу-бизнеса, которые якобы относятся к представителям нетипичной для российского общества ориентации.В число "счастливчиков", которых перечислил Алексей Панин, вошел поп-король российской эстрады Филипп Киркоров. Возмутительным образом актер выдал, будто бы исполнитель хита "Зайка моя" вступал с ним в блудодеяние и отличился половой разнузданностью.Обвинение в аморальном для русской национальной культуры грехопадении возмутило экс-супруга Аллы Пугачевой. По словам Алексея Панина, Филипп Киркоров нанял адвоката, чтобы отомстить.Но ни извинений, ни испуга от звезды фильма "Жмурки" не последовало. Несколько раз в микроблоге Панин снова очернил репутацию коллеги, а затем "слил" интимную переписку с человеком, который в телефоне записан как "Киркоров".Судя по опубликованным скриншотам, один собеседник звал другого на особое мероприятие. При условии, что Алексей Панин говорит правду, ему написали следующее:"Да такие "специфические" тусовки просто редкость, а тут мы просто *** уже три дня и захотелось сегодня в ночи полного беспредела и грязи. Прям прет ***! Ну а при таком раскладе — как без тебя?".Отметим, что информация, заявленная от лица киноактера, является непроверенной. Каких-либо безусловных доказательств правоты Алексея Панина не было обнародовано.