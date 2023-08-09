По словам психолога, причины могут быть очень разными и многое зависит от возраста ребенка.

По словам психолога, причины могут быть очень разными и многое зависит от возраста ребенка.Например, стоит понимать, что совсем маленькие ребятишки могут совсем не врать, а просто рассказывать про воображаемый мир. Однако это может пугать взрослых, которые уже не так фантазийно мыслят, и рассказы ребенка не вписываются в рамки их понимания.Клинический психолог Клиники доктора Аникиной Станислав Самбурской говорит, что факторов может быть много, но основные – фантазия, страх наказания или протест. Самые маленькие часто путают реальный мир и выдумки, поэтому для детей 2-4 лет ложь – один из механизмов творческого развития. В таком возрасте дети врут неосознанно и не специально.Дети более старшего возраста, примерно до 10 лет, стремятся выглядеть лучше в глазах сверстников или детей постарше, а потому могут преувеличивать свои способности или достижения. В этом случае дети врут, чтобы повысить свой социальный статус.По словам Станислава Самбурского, в пубертате ребенок может лгать ради выражения протеста."Чтобы пойти против ограничений, бросить вызов авторитету родителей или выразить свое недовольство", – цитирует психолога .