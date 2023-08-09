Региональный сосудистый центр во Владимире ежегодно принимает две с половиной тысячи сложных...

Региональный сосудистый центр во Владимире ежегодно принимает две с половиной тысячи сложных пациентов.Новые возможности областной клинической больницы. Председатель Законодательного Собрания Владимир Киселёв познакомился с работой регионального сосудистого центра. Учреждение ежегодно принимает две с половиной тысячи сложных и срочных пациентов.Владимир Киселёв, председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- Мы считаем, что очень важно развивать вот такие крупные центры, как, например, Областная клиническая больница. С тем, чтобы здесь как минимум было все необходимое для того, чтобы оказывать нашим гражданам помощь любого уровня.Владимир Киселёв подчеркнул, здравоохранение - приоритетное направление расходования областного бюджета. Обсудили и кадровое обеспечение. В этом году ОКБ испытывала потребность в тридцати новых врачах. Наполовину этот дефицит сейчас закрыт. В том числе благодаря тому, что выпускников вузов направляют в целевую ординатуру. Поможет решить кадровую проблему и филиал Приволжского исследовательского медвуза, который откроется в сентябре. Главный врач ОКБ Владимир Безруков отметил, что появление новых региональных сосудистых центров (например, в Александрове) – со временем должно снизить нагрузку на областное учреждение, но пока востребованность такой помощи у населения остается высокой.Владимир Безруков, главный врач "Областной клинической больницы":- Ковид научил нас работать дистанционно. Вот за эти ковидные годы, когда у нас был закрыт хирургический корпус, у нас не было другого выхода, кроме как развивать телемедицинские консультации. Сейчас отделение экстренной консультативной помощи оказывает до 300 консультаций в месяц нашим коллегам из районов. То есть, пациенту не нужно приезжать сюда лично: мы собираем всю необходимую медицинскую документацию о его состоянии удаленно.