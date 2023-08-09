Сегодня в посёлке Никологоры Вязниковского района проходит капитальный ремонт поликлиники.

Сегодня в посёлке Никологоры Вязниковского района проходит капитальный ремонт поликлиники. Об этом сообщила пресс-служба правительства Владимирской области.Объект восстанавливают по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение». По информации регионального Минздрава, на сегодняшний день отремонтированы первый и второй этажи медучреждения, оконные блоки, кровля, отмостки и входная группа. Реконструированы инженерная система, отопление и электроснабжение. Проведено благоустройство прилегающей территории, установлены ограждения. В настоящий момент ремонтники трудятся на третьем этаже поликлиники.Работы должны завершиться к 2025 году.