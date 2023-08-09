«Коллектив — главная ценность» - вовсе не фигура речи для хороших руководителей промышленных предприятий.

«Коллектив — главная ценность» - вовсе не фигура речи для хороших руководителей промышленных предприятий.Они прекрасно знают, что любой завод — это не только цеха и оборудование, а, прежде всего, люди, которые там работают. Не зря некоторые из тружеников становятся легендой. Особенно если речь идёт о тружениках тыла.«Самолётная» легендаНапример, удивительна история кавалера ордена Отечественной войны II степени и медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» Андрея Семёновича Зуева, одного из первых на авиазаводе специалистов по радиосвязи, всю Великую Отечественную проработавшего на производстве. Как уверяют в Объединенной Авиастроительной Корпорации, он из тех, кто успел сделать столько, что хватило бы на несколько жизней Выпускник радиотехнических курсов, в 1932-м он попал на строительство будущего авиационного завода в качестве начальника радиостанции. Это в неполные 18 лет! В любом деле он был первым - работал и грузчиком, и лесорубом, и землекопом, и строителем. Даже в фундаменте завода в Комсомольске-на-Амуре есть его вклад. Он же организовывал и связь с «большой землей», смонтировав первую радиостанцию. Он сопровождал в эфире первый испытательный полёт самолёта Р-6, держа постоянную связь с лётчиком. Он потом курировал оснащение радиостанциями всех выпускаемых самолётов.Как уверяют краеведы ОАК, «через его умелые руки прошли все типы самолетов, выпускавшихся на заводе в то время».Казалось бы — человек его специальности был бы на вес золота в любой лётной эскадрилье. Но правда в том, что в тылу, на своем заводе он был просто бесценен — в том числе для упомянутых эскадрилий. Он трудился над тем, что им требовалось больше всего: хорошими самолетами.Парень налетал больше 3 млн километров в составе экипажей, перегонявших готовые самолёты в Москву. В качестве бортрадиста и бортстрелка он даже летал в экипаже с героем-испытателем Борисом Галицким. Кстати, дважды им приходилось делать вынужденную посадку...Нужны ресурсыДругой пример: парни из спецназа — прекрасно обученные, натренированные, которым, как говорится, сам чёрт не брат. Но как они обсуждают новинки экипировки, снаряжения и т. п., которые могут помочь им в их работе, а то и спасти жизнь! Как они отзываются о людях и компаниях, которые эти новинки разрабатывают и выпускают. Они их все знают по именам и брендам!Даже самым сильным, отважным и подготовленным людям нужны ресурсы. Потому что невозможно сохранить достоинство и хорошо выполнять свои обязанности, если тебе холодно, голодно, если нечем защищаться, лечиться, нет средств гигиены и техники. Всё это даёт промышленность, ради которой, на мой взгляд, стоит постараться, чтобы обезопасить её от потрясений при любых обстоятельствах. Например, от нехватки сырья или роста налогов. И, конечно, потери ключевых специалистов.Квота на броньОдин из депутатов ГД считает, что «непосредственно защищать страну должны профессионалы, имеющие боевой опыт и мотивацию, а молодые учёные, специалисты всех профилей и работники системообразующих предприятий нужны здесь. Ведь чтобы вырастить толкового инженера, конструктора или оператора станка ЧПУ, необходимы годы».Добавим: хорошего технолога, фрезеровщика, слесаря, пекаря, химика и т.д.Отличной идеей было бы дать каждому предприятию квоту по числу работников, которым можно предоставить бронь.Да, проблемы здесь и сейчас (кроме, разумеется, постоянного тотального дефицита кадров в промышленности вне всяких ЧС) вроде бы нет. Но это не повод расслабляться: лучше быть готовым к ЧС, которая никогда не наступит, чем её дождаться и оказаться застигнутым врасплох.