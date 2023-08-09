Смотрите Вести в 14.30: замусоренный погост наступает на село
Тепловой эффект
- Станет теплее и...
Смотрите "Вести" в 14.30: замусоренный погост наступает на село
Тепловой эффект
- Станет теплее и надежнее. Какая система придет на смену большой котельной стекольного завода?
Прискорбное зрелище
- Замусоренный погост наступает на село. Жители Троицко-Никольского Ковровского района требуют привести в порядок местное кладбище.
Лучше в бассейн
- Эта вода может не только освежить. К чему может привести купание в городских фонтанах?