Смотрите Вести в 9 утра: семья из Мариуполя вернулась домой Лучше в бассейн - Эта вода может не...

Смотрите "Вести" в 9 утра: семья из Мариуполя вернулась домойЛучше в бассейн- Эта вода может не только освежить. К чему может привести купание в городском фонтане?Возрождаемый город- Долгий путь-назад, к родным. Глава региона Александр Авдеев помог семье из Мариуполя вернуться в родной город.Особая смена- И школьники из Докучаевска приехали в киржачский загородный лагерь. Какая программа ждет ребят?