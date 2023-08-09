Смотрите Вести в 9 утра: семья из Мариуполя вернулась домой
Лучше в бассейн
- Эта вода может не...
Смотрите "Вести" в 9 утра: семья из Мариуполя вернулась домой
Лучше в бассейн
- Эта вода может не только освежить. К чему может привести купание в городском фонтане?
Возрождаемый город
- Долгий путь-назад, к родным. Глава региона Александр Авдеев помог семье из Мариуполя вернуться в родной город.
Особая смена
- И школьники из Докучаевска приехали в киржачский загородный лагерь. Какая программа ждет ребят?